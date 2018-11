Peso do coturno

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), contornou uma situação que poderia lhe render a primeira crise no governo, a partir de janeiro, e no setor que mais admira: as Forças Armadas. Querido por muitos na Marinha, Aeronáutica e, em especial, no Exército (de onde é egresso), o ex-general Augusto Heleno não é, no entanto, uma unanimidade no Estado Maior como possível ministro da Defesa.

Em agenda de emergência, oficialmente mostrando prestígio com as Forças, mas nos bastidores apagando incêndio, Bolsonaro visitou os três comandantes e solicitou que indicassem, então, um nome de consenso para a pasta. Apesar do caráter civil da pasta, o cargo é controlado pela turma do quepe.

Perto do homem

Para driblar a situação delicada, coube ao ex-general Heleno se antecipar e soltar à mídia que prefere ser nomeado para o comando do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Tropa de Elite

É o COT (Comando de Operações Táticas da Polícia Federal) quem escoltou em Brasília o presidente eleito. Trata-se da Swat brasileira.

Em baixa

José Sarney e Eunício Oliveira sentiram, no Congresso Nacional, o que vem de tratamento a eles: Bolsonaro não os citou. Olhou para a dupla, pensou e soltou um “autoridades presentes…”.

Direto da cadeia

O PT vai iniciar, nas redes sociais e nas ruas, uma campanha nacional de valorização dos movimentos sociais e estudantis contra a criminalização dos mesmos. O plano será a pauta de um encontro, hoje, entre a senadora Gleisi Hoffmann (presidente nacional do partido e eleita agora deputada federal) e o candidato derrotado à Presidência da República, Fernando Haddad, na cela de Lula.

Maioridade

Pauta de Bolsonaro, a tramitação da PEC 33/2012, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, só deve avançar na próxima Legislatura. A previsão é do presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Edison Lobão (MDB). Ele afirma à Coluna ser “pouco provável” a possibilidade de a discussão ainda neste ano.

Memorial

A PEC (proposta de emenda à Constituição) da Maioridade tramita no Congresso há seis anos e está parada há mais de um ano na CCJ do Senado.

Recado…

Bolsonaro ouviu do atual ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e dos comandantes das Forças Armadas, alertas sobre o orçamento “insuficiente” para investimentos necessários em vários setores. Para 2019, conforme Orçamento em discussão no Congresso, os recursos da Defesa terão redução de 23%.

…Da caserna

Com o orçamento enxuto, alertam, as atividades de fronteira e na Antártica poderão ser reduzidas. Também se queixaram ao presidente eleito sobre a defasagem do salário dos militares.

Elétricos

É geral o dedo na tomada na regulação do setor elétrico. O que se diz entre correntes internas (elétricas, claro) é que os empresários Paulo Pedrosa e Nelson Leite – que não emplacaram apadrinhados na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) – resolveram soltar choques verbais contra o diretor-presidente André Pepitone, recém-empossado.

Êpa, êpa!

Algo muito estranho ocorre em Brasília. O instituto Inaz do Pará apresentou proposta de taxas de inscrição a R$ 7 para nível superior e de R$ 6 para nível médio, bem abaixo do mercado, para fazer o concurso da estatal Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital). O valor da praça fica em torno de R$ 12.

Corre-corre

A empresa alegou à Novacap que os valores eram baixos porque não gastariam com aluguéis de escolas e faculdades para as provas. Apresentou termos de cessão não onerosa. Mas a unidade da Unip (Universidade Paulista) vai alugar seu espaço para eles, o que causou estranheza e desconfiança para todo lado no governo do Distrito Federal. A Unip e a Inaz não se pronunciaram.

Mistério no ar

Um técnico da italiana Leonardo Helicopters Company, que fabrica o Agusta (a “Ferrari” dos ares) acompanha a investigação, no Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), das duas quedas de aeronaves do modelo no Brasil, em menos de seis meses, causando a morte de sete pessoas.

Batuta na pista

Apreciador de música clássica, o pentacampeão piloto inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton, 33 anos, convidou o maestro brasileiro João Carlos Martins para abrir o encontro que ele terá com a imprensa hoje. Martins o presenteará com uma réplica de sua batuta.

ESPLANADEIRA

– Paulo Octavio inaugura no sábado o residencial Ministro Carlos Fernando Mathias, na Quadra 110 Norte em Brasília .

– A Casa de Laranjeiras da Sérgio Castro (Petit Palais ) recebe, hoje a exposição “Rio, Amor e Paixão de Bayard Boiteux e Sebastião Marinho”. O anfitrião é Cláudio Castro, presidente da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro.

