Pesquisa afirma que fumaça de queimadas pode causar danos no DNA e morte das células dos pulmões

Além disso, se a exposição for continuada, aumentam-se as chances de apoptose e necrose, ou seja, a morte das células. “Para as crianças, há a perda da função pulmonar. Nós detectamos isso na Amazônia, nós temos a perda da cognição, do aprendizado, da memorização e da capacidade de aprender”, diz Sandra Hacon, pesquisadora e especialista em Saúde Pública e Meio Ambiente, da Fiocruz.