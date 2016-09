Pesquisa alerta sobre a bebedeira precoce dos estudantes

Mais da metade dos estudantes do 9 ano (55,5% ou 1,5 milhão), na faixa de 13 a 15 anos de idade, já consumiram pelo menos uma dose de bebida alcoólica alguma vez. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015, divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O percentual é superior ao observado em 2012 (50,3%). Entre os Estados com maior e menor percentual de escolares que já experimentaram uma dose de bebida alcoólica estão o Rio Grande do Sul com 68%, e o Amapá com 43,8%.

Já na faixa etária de 16 a 17 anos, 73% dos escolares já experimentaram bebida alcoólica. Pouco mais de 21% tomaram a primeira dose com menos de 14 anos de idade e cerca de 60% possuíam amigos que consomem bebidas alcoólicas. Em torno de 37% já sofreram com episódios de embriaguez e aproximadamente 12% deles tiveram problemas com família ou amigos porque haviam bebido.

Indicador.

O indicador de consumo atual de bebida alcoólica, considerando as duas faixas de idade analisadas, cresceu 56,5%. Há 40 anos trabalhando com adolescentes, a pediatra Evelyn Eisenstein ressaltou que o uso de substâncias psicoativas na fase de crescimento e desenvolvimento do cérebro prejudica o desenvolvimento do adolescente.

“A pior droga do Brasil é o álcool. Esse uso é um fenômeno cultural e de marketing. Para você ser homem tem que ficar bêbado, como se fosse um ritual de passagem. Fora os patrocínios de bebidas alcoólicas em festas para jovens”, comentou. (DSP)

