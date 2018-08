Pesquisa do Sebrae-SP revela que cuidados com o meio ambiente ajudam a reduzir custos das empresas

O Sebrae-SP divulgou, recentemente, pesquisa que mostra que 35,7% das micro e pequenas empresas paulistas tomaram alguma medida para reduzir o impacto de suas ações no meio ambiente nos últimos 12 meses. O levantamento revelou, também, que em 48,7% dos casos estes cuidados ajudaram as companhias a apresentar reduções nos seus custos.

Entre as iniciativas citadas pelas empresas que participaram do estudo estão coleta seletiva de lixo, controle do consumo de papel e de energia elétrica, troca de lâmpadas por modelos mais econômicos e reciclagem de pilhas, baterias e pneus, entre outras.

Pioneira, a Ecofit (www.ecofit.com.br) inaugurou o conceito de academia ecológica em 2005, com a proposta de desenvolver não apenas o bem-estar como também o comportamento sustentável dos alunos, praticando e promovendo ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente.

“É incoerente ser uma empresa do segmento de saúde e bem-estar e ignorar os fatores ligados à sustentabilidade”, explica o fundador, Toni Gandra. Com 13 anos de atuação e uma franquia, a Ecofit alcançou de imediato expressivos números de economia gerados por iniciativas sustentáveis como utilização da iluminação natural, coleta de água de chuva e investimento em energia solar.

Hoje, a Ecofit vai além das ações tradicionais, inovando ao utilizar, por exemplo, uma solução para o reaproveitamento térmico do motor do ar condicionado para aquecimento da água. Cerca de 20% da energia consumida com o aquecimento das piscinas é gerada por meio do sistema, proporcionando uma economia de, aproximadamente, R$ 4 mil por mês.

“Esta é uma das iniciativas mais inovadoras, mas temos uma série delas. Nosso projeto arquitetônico foi concebido de forma a aproveitarmos o máximo possível da iluminação natural, o que nos gera economia de R$ 3 mil ao mês. Já os números provenientes do aquecimento solar são ainda mais positivos, com uma economia mensal de R$ 5 mil”, comemora Gandra.

A Ecofit inclui o conceito de sustentabilidade também na forma de conduzir os negócios e no relacionamento com os clientes. Pensando neles, promove uma série de ações com o intuito de estimular a conscientização e criar uma cultura de hábitos e cuidados ecológicos.

“Nossa ideia é inspirá-los e engajá-los, incentivando o comportamento sustentável. Uma das formas de atingir este objetivo é apresentar aos clientes novas formas de uso consciente dos recursos naturais, sempre pensando nas próximas gerações”, finaliza o empresário.

O levantamento do Sebrae-SP foi realizado em abril e foram entrevistadas 1,7 mil micro e pequenas empresas dos setores de comércio, indústria e serviços, com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

