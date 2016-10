Pesquisa do SINEPE/RS traz dados sobre inadimplência, filantropia e inclusão

O Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) apresentou nesta segunda-feira (17/10) dados do ensino privado no Estado. Nos meses de agosto e setembro a entidade ouviu 85 escolas e 13 instituições de ensino superior sobre temas como inadimplência, filantropia, inclusão e segurança.

Inadimplência

Segundo a pesquisa, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior a inadimplência aumentou com relação ao ano passado. Em julho de 2015, as escolas de Educação Básica registravam uma média de 8,97% de inadimplência e um ano depois, em julho de 2016, esse número subiu para 11,44%, o que significa um aumento de aumento 27,5%. Das instituições que responderam à pesquisa, 77% registraram alta na inadimplência. No Ensino Superior, foi registrado 10,6% de inadimplência em 2015 e 13,40% em 2016, um aumento de 26,4%, que afetou 85% das instituições que responderam à pesquisa. O presidente reeleito, Bruno Eizerik, atribui essa alta à crise pela qual passa o país. “Já prevíamos essa alta. O setor da educação privada não está em uma bolha, fomos afetados pela crise que assola o país”.

Outro dado que também mostra a dificuldade de pagamento, é o aumento do número de famílias que procuram a instituição para negociar as mensalidades. Em 62,7% das escolas houve aumento na procura das famílias para negociação da dívida. Na Educação Superior 92,3% das IES registraram esse aumento.

Filantropia

As isenções fiscais concedidas ao setor filantrópico estão em discussão e o governo estuda cortá-las para aumentar a arrecadação. Hoje, as escolas filantrópicas obtêm isenção da cota patronal do INSS em troca de bolsas de estudo. O RS é o Estado que concentra o maior número, em percentual, de instituições filantrópicas: 85,9% das escolas e 76,9% das IES. Ao todo, essas instituições atendem cerca de 100 mil alunos com bolsas parciais ou integrais. Além desta constatação é importante salientar que, em função das constantes alterações na legislação federal a respeito da filantropia, as instituições aumentaram a oferta de vagas. Segundo a pesquisa, 61,5% das escolas aumentaram o número de bolsas oferecidas nos últimos dois anos; nas IES o crescimento foi de 45,5 %. “O que nos preocupa é que segmentos do governo pretendem acabar com a filantropia, o que deve atingir um grande número de alunos. Corremos o risco de essas vagas desaparecerem e milhares de alunos migrarem para a rede pública. Esse não é o caminho. Segundo estudo do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas a cada R$ 100 obtido por isenções fiscais R$ 386,00 retorna para a sociedade por meio da concessão de bolsas de estudo. Além de oferecer retorno, as instituições filantrópicas respondem por uma parcela pequena dos incentivos fiscais concedidos – 7% do montante”, explica o presidente do SINEPE/RS.

Inclusão

A entrada em vigor do Estatuto do Deficiente não modificou a procura por vagas nas escolas de Educação Básica: 67,9% delas não teve aumento no número de matrículas, o que indica que as instituições já trabalhavam com a inclusão antes da lei. Das instituições que responderam à pesquisa, 78,7% têm até 5% de alunos de inclusão em relação ao número total, 10,3% delas entre 5% e 10% do total, e 2,2% contam com mais de 10% de alunos de inclusão no seu quadro.

Segurança

O investimento das escolas em segurança tem aumentado. Em 2016, 67,9% das instituições consideraram fundamental essa questão e destinaram mais recursos para aumentar o número de funcionários nas portarias, instalar câmeras de vigilância, contratar segurança privada, instalar sistemas de identificação de acesso dos alunos e fazer estacionamentos internos.

Novo projeto do SINEPE/RS: área de gerenciamento de dados

A captação e o gerenciamento de dados fazem parte de um projeto da nova gestão do SINEPE/RS. “O objetivo é gerar informação relevante, ou seja, transformar os dados que estão à disposição, em informação para dar suporte às instituições associadas na tomada de decisões e informar a sociedade sobre o setor do ensino privado“, explica Eizerik. Ele antecipa que novas pesquisas, como essa, serão lançadas ainda neste ano.

