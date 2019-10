O partido espanhol de extrema-direita Vox pode praticamente dobrar seus assentos no Parlamento do país a partir da repetição de uma eleição parlamentar em 10 de novembro, segundo pesquisa feita pelo Sigma Dos para o jornal El Mundo nesta quinta-feira. O Vox teria 44 assentos dentre os 350 no Parlamento, 20 a mais que os conquistados na eleição de abril.