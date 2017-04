Pesquisa indica que 72% dos brasileiros conhecem alguém que perdeu o emprego nos últimos 12 meses

Um levantamento realizado pelo Departamento de Pesquisas Econômicas da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), junto com o instituto Ipsos, indica que 72% dos brasileiros conhecem alguém que perdeu o emprego nos últimos 12 meses.

Já o índice de entrevistados que conhece alguém que perdeu o emprego e ainda não retornou ao mercado de trabalho é 31%. Na fatia que continua desempregada, 35% procuraram outra fonte de renda no período.

Sobre a situação atual de emprego, 57% dos entrevistados declararam permanecer no emprego em que estavam no ano passado. Além disso, 12% dos participantes permanece sem trabalho e 5% foram demitidos no último ano e não conseguiram recolocação. Há ainda 1% que deixou o emprego voluntariamente mas ainda não encontrou uma nova ocupação.

A pesquisa também destaca que 27% dos desempregados conseguiram reduzir o padrão de consumo ao qual estavam acostumados. No que se refere ao futuro, 38% dos entrevistados avaliaram que o mercado de trabalho deve continuar ruim neste ano.

Ao todo, a pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas.

