Pesquisa indica reaquecimento do mercado imobiliário em Porto Alegre

O Índice de Expectativa do Mercado Imobiliário (IEMI) de outubro, realizado pela Alphaplan Inteligência em Pesquisas, confirma a tendência de crescimento do setor em Porto Alegre. O dado de outubro de 2016 é o melhor desde o início da medição, em agosto do ano passado. A pesquisa ficou em 112 pontos, crescimento de 2,9% em relação a setembro. Há exatos 12 meses, era de 84,6 pontos. O zero seria o pessimismo absoluto e o 200 o otimismo absoluto. Este foi o primeiro mês em que todos os players estão acima do nível de 100 pontos.

“O processo de estabilização e melhora vem sendo construído desde fevereiro deste ano em índices sucessivamente melhores mês a mês”, afirma o diretor do instituto e economista Tiago Dias. Além do sazonal aquecimento de final de ano na economia como um todo, esse movimento de melhora das expectativas poderá se traduzir em um reaquecimento importante neste momento, mesmo que em níveis menores aos já experimentados no auge do último ciclo imobiliário.

