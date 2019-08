Pesquisa mostra que 87% dos brasileiros estão insatisfeitos com o valor da conta de luz

A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) realizou, em parceria com o Ibope, uma pesquisa, na qual apontou que 79% dos entrevistados gostariam de escolher a sua própria fornecedora de energia.

Divulgada nesta segunda-feira (12), na capital paulista, a Pesquisa de Opinião Pública 2019, mostra a insatisfação de 10% a mais do que na avaliação em 2018. Conforme o levantamento, 68% das pessoas consultadas trocariam hoje a sua fornecedora de energia.

Os dados mostram, ainda, que 87% das pessoas acham a conta de energia alta e 65% consideram excessivos os impostos cobrados em sua conta de luz. Além disso, 64% disseram fazer esforço para economizar energia, com o objetivo de não atrapalhar o orçamento familiar.

Segundo a Abraceel, o intuito do levantamento foi ouvir a opinião dos indivíduos sobre a chance de escolher o seu fornecedor ou então produzir a sua própria energia. Ao todo, foram escutadas 2.002 pessoas, entre 23 e 27 de maio, de 16 a 55 anos, em todas as regiões do país.

“Os resultados apontam um crescimento constante no interesse do brasileiro em ter liberdade de escolha. O Brasil não pode caminhar na contramão do mundo. Países desenvolvidos abriram seus mercados de energia e desfrutam de uma economia e de um crescimento de produção que o nosso mercado também merece”, comenta o presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros.

Deixe seu comentário: