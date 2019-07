Levantamento feito a partir da PNAD Contínua revelou um retrato inédito do mercado de trabalho do interior do país. As informações do primeiro trimestre de 2019 mostram que o desemprego no interior é menor que nas regiões metropolitanas em 18 Estados. Apenas 10 regiões de interior tiveram desemprego maior que o índice nacional.

