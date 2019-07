Pesquisa revela “pensar positivo” pode gerar resultados contrários

Sempre que surge uma dificuldade na vida, aparecem pessoas por todos os lados para dizer: é preciso pensar positivo! Mas será mesmo que somente isto basta para ser feliz e alcançar os objetivos? O consultor, palestrante e professor Luiz Gaziri, no livro A Ciência da Felicidade, publicado no Brasil pela Faro Editorial, alerta: “existe uma grande confusão entre ser positivo e pensar positivo”.

Nesse ramo da ciência, ninguém fez mais descobertas significativas que a professora e pesquisadora Gabriele Oettingen, da Universidade de Nova York e de Hamburgo. Ela e sua colega Doris Mayer pediram à universitários do último ano que informassem se, diariamente, tinham pensamentos positivos, imagens ou fantasias sobre: a entrada no mercado de trabalho, a conclusão da sua graduação e procurar e encontrar um emprego.

Em uma segunda etapa, os estudantes foram instruídos a escreverem sobre esses pensamentos positivos, imagens e fantasias. A terceira fase solicitava que reportassem com qual frequência tinham esses pensamentos e imagens positivas, dentro de uma escala de dez pontos, variando de “muito raramente” a “muito frequentemente”.

Segundo Gaziri, a descoberta da cientista é de deixar os fãs de “O Segredo” decepcionados.

“Oettingen e Mayer, para sua surpresa, descobriram que os estudantes que reportaram ter frequentes fantasias positivas sobre a sua entrada no mercado de trabalho receberam menos ofertas de emprego. Ainda mais intrigante é que, dentro desse grupo (…) que fantasiavam com frequência, aqueles que já estavam empregados recebiam salários menores do que os demais, que fantasiavam com menos frequência. (A Ciência da Felicidade, página 21)

A pesquisa revelou também que os estudantes que idealizavam com frequência o sucesso enviavam menos currículos e, assim, tinha menor chance de conquistar a tão sonhada vaga. “A conclusão foi de que pensar positivo, na verdade, gera resultados contrários aos que as pessoas desejam”, constata o autor.

Ficha técnica: Título: A Ciência da Felicidade: escolhas surpreendentes que garantem o seu sucesso | Autor: Luiz Gaziri | ISBN: 978-85-9581-077-8 | Editora: Faro Editorial | Páginas: 240 | Formato: 16 x 23 cm | Preço: R$ 44,90

Sinopse do livro

A Ciência da Felicidade é uma obra que fará seu entendimento sobre felicidade e motivação virar de cabeça pra baixo, revelando como alguns conceitos que você acreditava podem passar de mocinhos a vilões e interferir negativamente em sua vida. O autor Luiz Gaziri estudou milhares de artigos científicos e visitou alguns dos cientistas mais renomados do mundo em universidades como Harvard, Stanford e New York University para encontrar a resposta. E descobriu que grande parte da nossa motivação e felicidade depende unicamente das nossas escolhas. Crenças como: dinheiro traz a felicidade; reconhecimento é o que motiva as pessoas; e pensamento positivo é a chave para atingir objetivos na vida são substituídas por: a forma como você usa o seu dinheiro é mais importante do que quanto você ganha; o poder do reconhecimento acontece de forma inversa ao que a maioria das pessoas acredita e pensar positivo, por incrível que pareça, reduz suas chances de atingir objetivos.

O autor

Luiz Gaziri trata dos mais variados assuntos do mundo corporativo e do cotidiano com uma abordagem 100% baseada em comprovações científicas. Tem contato frequente com cientistas de vários países e já visitou pesquisadores nas instituições mais renomadas do mundo. Gaziri atua com palestras, workshops e consultorias, além de ser professor de pós graduação na FAE Business School, ISAE/FGV e PUC-PR. Tem formações acadêmicas nos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil e foi executivo por 16 anos ocupando cargos de liderança em empresas dos mais variados portes e segmentos. É também autor do livro A Incrível Ciência das Vendas. Seu trabalho já foi destaque em veículos como G1, Você S/A, Estadão, Correio Braziliense, SBT, RBS, O Estado de Minas, Gazeta do Povo, O Tempo, A Tribuna, Transamérica, A Crítica e UOL. Seu propósito é possibilitar que pessoas e organizações tomem melhores decisões utilizando a ciência.

