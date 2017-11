Pesquisador da Petrobras palestra sobre robótica na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre

A Petrobras, patrocinadora da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, realizará no próximo 19), a palestra “Robótica e ferramentas tele operadas”, no Espaço do Conhecimento Petrobras. O pesquisador da Petrobras Ney Robinson Salvi dos Reis estará no local às 14h30min e falará sobre o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores voltados ao atendimento do quotidiano operacional, bem como suporte às atividades especiais da indústria do petróleo, especialmente, para alcançar locais inóspitos e onde não é possível o acesso humano. A atividade será gratuita e contará com instrumentos que facilitam a compreensão do público, como maquetes e objetos utilizados no desenvolvimento de pesquisas em laboratório.

Em sua palestra, Ney Robinson abordará estudos em robótica, automação, mecatrônica, biomimética e como a sinergia entre as diferentes disciplinas propiciam a materialização de robôs e ferramentas de intervenção para uso no dia a dia. “Vamos apresentar algumas soluções ‘fora da caixa’, encontradas a partir dos estudos realizados especificamente para atender às características inusitadas de alguns problemas que nos chegam da área operacional, além de utilizar tais estudos para antever e estarmos prontos para outras situações futuras”, destaca o palestrante, que é engenheiro e atua no laboratório de robótica do Centro de Pesquisas da Petrobras – CENPES, no Rio de Janeiro.

O pesquisador vai compartilhar com o público experiências adquiridas ao longo dos mais de 30 anos de atuação na Petrobras e vai apresentar vários trabalhos pioneiros, aplicados no mar ou em terra. Ney reúne experiências de operações de que participou ou coordenou, desde aquelas em águas rasas, onde eram utilizados os mergulhadores, bem como em profundidades. Em todas estas situações a solução possível passa pelo uso de sistemas robóticos e tele operação.

O assunto chama a atenção do público em geral, em especial dos curiosos e ávidos por novidades, que á a oportunidade de conhecer as técnicas usadas, além de manusear algumas peças e maquetes utilizadas nos estudos. A palestra do engenheiro da Petrobras fecha as atividades realizadas no Espaço do Conhecimento Petrobras. No local, o público tem tido a oportunidade de acesso a conteúdos e ações focados no uso das novas tecnologias, relacionadas à literatura digital, edição de livros, música, acessibilidade e educação.

O objetivo do Espaço do Conhecimento Petrobras é promover a troca de experiências sobre o uso de novas tecnologias. Alunos, professores, escritores, editores e o público em geral poderão participar dos encontros com especialistas. A programação completa pode ser conferida na pagina oficial do evento: http://www.feiradolivro-poa.com.br/programacao/.

Serviço

Palestra: Robótica e ferramentas tele operadas, com pesquisador da Petrobras, Ney Robinson

Horário: 14h30min

Local: Espaço do Conhecimento Petrobras, em frente ao Banrisul, na Praça da Alfândega

