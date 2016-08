Pesquisadores afirmam que Usain Bolt usa força do além para correr tanto

Usain Bolt tornou-se uma lenda ao conquistar o tricampeonato dos 100 metros, 200 metros e 4×100 metros nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Alguns teóricos da conspiração, no entanto, acreditam que o jamaicano usa de forças muito maiores que apenas a corporal. Para eles, Bolt é um Illuminati – ordem criada pelo alemão Adam Weishaupt no século 17.

Provas da teoria.

Os conspiradores afirmam que o atleta mais rápido do mundo já deu diversos sinais de que é ligado aos Illuminati. Um destes sinais seria o gesto feito por Bolt ao cobrir uma parte do rosto com a palma de sua mão. De acordo com os teóricos que falaram ao jornal The Sun, o jamaicano quis reproduzir o olho de Deus que “tudo vê”.

Outra prova é o número das raias que o tricampeão sempre disputa as finais: 6. Lutando por três medalhas em cada disputa olímpica, ele acaba fazendo sempre a combinação 666, considerado o número da besta. O atleta também já foi flagrado usando um anel de maçonaria enquanto brincava de DJ. Por fim, os conspiradores dizem que seu apelido “raio” significa Lúcifer. Para explicar tal afirmação, eles citaram uma passagem bíblica (Lucas 10:18). “Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago.”

