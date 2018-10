A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e Desenvolvimento Social e a Fundação Carlos Chagas Filho lançaram um edital de apoio a pesquisadores vinculados ao Museu Nacional. O objetivo é garantir a continuidade da produção acadêmica após o incêndio ocorrido no prédio histórico da instituição, no início de setembro. As propostas serão recebidas até o dia 23 de novembro.

