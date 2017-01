Pesquisadores japoneses alertam para furto de digitais através de fotos

Estudo realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Informática do Japão evidenciou a possibilidade da captura de impressões digitais por meio de fotografias.

O pesquisador Isao Echizen alertou sobre a execução do até então inofensivo sinal de paz e amor, pose a qual, ele e sua equipe conseguiram identificar e recriar dados biométricos, aumentando a possibilidade do acesso a informações pessoais gravadas nos aparelhos celulares das pessoas.

De acordo com Echizen, a foto havia sido capturada com uma câmera digital a uma distância de aproximadamente três metros, onde a iluminação estava forte e deixava a ponta dos dedos em destaque, evidenciando as impressões digitais. O pesquisador afirmou que para a execução do método, tecnologias avançadas não são necessárias.

A fim de proteger as pessoas desse tipo de fraude, os pesquisadores do Instituto Nacional de Informática do Japão estão desenvolvendo películas protetoras para os dedos feitas com óxido de titânio. Com essa criação, a tendência é que todos possam fazer as tarefas diárias utilizando a película, assim como acessar o celular, porém sem permitir a identificação das digitais em fotos.

O lançamento do produto está previsto apenas para 2019.

