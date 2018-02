Pesquisas realizadas nos últimos meses pelo Datafolha e pelo Ibope mostraram a crescente preocupação dos brasileiros com a segurança

Pesquisas realizadas nos últimos meses pelo Datafolha e pelo Ibope ajudam a dimensionar a crescente preocupação dos brasileiros com a segurança, a insatisfação com políticas públicas do setor e o apelo popular que o tema desperta. Na sexta-feira (16), em ato inédito desde a redemocratização, o presidente Michel Temer decretou intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. Um general foi designado interventor. Os resultados dos levantamentos mais recentes sugerem que ações excepcionais desse tipo – em especial as que envolvem as Forças Armadas – podem ter relevante impacto eleitoral. As informações são do jornal Valor Econômico.

Conforme o Ibope, a preocupação dos brasileiros com violência e segurança dobrou no intervalo de um ano. A constatação foi feita pela pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, realizada sempre em dezembro por encomenda da Confederação Nacional da Indústria. No fim de 2016, 19% dos brasileiros citavam a área no rol das mais problemáticas do País. Foi o quarto tema do ranking, atrás de desemprego, corrupção e saúde. Na pesquisa mais recente, violência e segurança continua em quarto lugar, mas as citações saltaram para 38%. Nos dois casos, foram ouvidas 2 mil pessoas, com margem de erro de dois pontos.

Na primeira pesquisa, o Ibope perguntou a cada entrevistado se ele ou alguém da família havia sido vítima de furto, assalto ou agressão nos 12 meses anteriores. Quase metade dos moradores das regiões Norte e Centro-Oeste responderam que sim (46%). No Nordeste, o sim alcançou 44%. Sudeste e Sul registraram 37% e 31%, respectivamente.

Com outra abordagem, um estudo nacional do Datafolha com 2.087 entrevistas em março de 2017 encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmou como a questão está presente no dia a dia da maioria.

“Você diria que a chance de existir crime organizado ou facção na sua vizinhança é alta, média baixa ou nenhuma?”, perguntaram os entrevistadores. De cada dez consultados, sete indicaram que percebem a presença do crime organizado ou de facções no entorno da residência: 23% responderam que a chance é alta; 26%, média; 24%, baixa. Apenas 23% assinalaram que a chance é nenhuma.

Em outubro passado, o mesmo Datafolha fez uma pesquisa específica sobre o tema segurança no município do Rio. Constatou que o desempenho do governo estadual na área é considerado ruim ou péssimo por 74%. A soma de bom e ótimo ficou em 5%.

O levantamento sugeriu que a atuação das Forças Armadas na área vem carregada de forte esperança. Na cidade, 83% manifestaram apoio à convocação do Exército “para combater a violência nas ruas do Rio”.

Em relação às polícias militar e civil, o sentimento é oposto. Para 67%, a PM desperta mais medo do que confiança. No caso do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), notório por ações violentas, 65% responderam dessa forma. Em relação à Polícia Civil, a taxa foi de 55%. Mais: Para 34%, “a maioria dos policiais está envolvida em casos de corrupção”. Para 55%, “muitos” estão.

Com tudo isso, apurou o Datafolha, 72% dos cariocas disseram que, se pudessem, mudariam do Rio por causa da violência. Foram 812 entrevistas, com margem de erro de quatro pontos.

Deixe seu comentário: