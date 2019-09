Pessoas com deficiência auditiva encontram oportunidade de renda na tecnologia e mobilidade

Nesta quinta-feira (26) é o dia da pessoa com deficiência auditiva. Respeito à inclusão e à diversidade são valores fundamentais para a 99, empresa de transporte por aplicativo que integra a global DiDi Chuxing. O aplicativo tem sido uma oportunidade acessível de geração e complemento de renda, também, para as pessoas com deficiência auditiva.

Para promover a inclusão, a 99 criou identificações personalizadas que estão dentro e fora dos carros destes motoristas. Eles receberam adesivos internos, cabide de retrovisor e encosto de cabeça com as frases “Motorista Deficiente Auditivo. Sinalize para conversar comigo” e “Converse comigo por mensagem”.

O objetivo desta ação realizada nas principais cidades do País é facilitar a comunicação entre o passageiro e o condutor e surgiu após a empresa identificar o comportamento de alguns passageiros que não sabiam que o condutor era uma pessoa surda. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estima que existam mais de 10 milhões de pessoas surdas no País.

“Começamos a perceber que as pessoas falavam, tentavam interagir com o motorista e, por não obter resposta, faziam uma avaliação negativa da corrida ou mesmo se sentiam pouco acolhidas. E, claramente, não queremos proporcionar uma experiência ruim para o passageiro e muito menos para o motorista. A 99 tem em seus valores viver e respeitar a diversidade, por isso adotamos esta nova política e tem dado bons resultados”, explicou Pedro Gomes, gerente regional da 99 para o Rio de Janeiro, Norte e Nordeste.

Além da sinalização, a empresa implementou atendimento em Libras em seu centro de atendimento aos motoristas, conhecido por Casa 99. No espaço os condutores podem tirar dúvidas sobre a plataforma, fazer o cadastro para serem parceiros da empresa ou mesmo ter um ponto de apoio para um café ou descanso.

