Pessoas em situação de rua e albergados recebem certificado de qualificações oferecidas pelo Sine

Nesta quinta-feira (5), o Sine Municipal fez um atendimento especial para pessoas em situação de rua e albergados. A ação faz parte do projeto de inclusão social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e começou em agosto com oficinas de qualificação gratuita para moradores de rua. Os cursos oferecidos incluíam introdução ao português, fundamentos básicos de Excel, gestão da qualidade e cuidador de idosos. Hoje, o ciclo terminou com a entrega de certificados para aqueles que concluíram as aulas, que foram ofertadas pela Escola do Trabalhador. As 68 pessoas que finalizaram as oficinas tiveram a oportunidade de participar de entrevistas com cinco empresas para vagas de emprego já disponibilizadas no Sine.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Nádia Gerhard, existem diversas vagas “sobrando” pelas falta de pessoas qualificadas e esta iniciativa busca oportunizar emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que tenham vontade de trabalhar. “A nossa missão é qualificar as pessoas. O que mais significa o homem e mulher é o trabalho. Tenho certeza que ninguém quer nada de graça aqui, querem ter emprego e dignidade”, frisou.

De acordo com o diretor do Sine, Nelson Beron, ações semelhantes serão realizadas até o final do ano. “Estamos oportunizando a inserção no mercado de trabalho para aqueles que manifestarem o desejo de uma nova vida, com mais dignidade e autonomia financeira. Oferecemos todas as etapas: da emissão da carteira de trabalho à qualificação profissional”, explica.

