Pessoas físicas e jurídicas podem apresentar proposta de adoção do Largo dos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre

Até o dia 30 de outubro, qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar proposta de adoção do Largo dos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre. O material deve ser entregue na sede da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), localizada na rua Luiz Voelcker nº 55, bairro Três Figueiras).

Os principais serviços a serem realizados pelo adotante são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa por meio de placas, respeitando as especificações técnicas previstas no documento.

Em contrapartida ao investimento, o indivíduo ou empresa poderá instalar elementos identificadores da parceria, respeitando a legislação e mediante análise da Smams. Além disso, poderá utilizar o local para realização de eventos e atividades institucionais.

O chamamento público para a medida foi publicado na edição dessa quinta-feira do Diário Oficial da capital gaúcha desta quinta-feira. A ampliação do rol de candidatos está previsto na Lei Municipal nº 12.583, de 9 de agosto deste ano. O texto também determina que o prazo previsto para a adoção – integral – é de 12 meses, prorrogável por igual período.

Obras

Reinaugurado no dia 22 de agosto, após três anos de obras e paralisações, o local recebeu qualificação paisagística, com intervenções em toda a sua extensão. O conjunto abrange iluminação cênica, paraciclos, passeio público de concreto, esplanadas, fontes de jatos de água, lixeiras, piso podotátil, arquibancadas, bancos em concreto, nova iluminação pública e resgate do patrimônio histórico, com a exposição dos pilares da Ponte de Pedra.

“A população recebeu muito bem a reurbanização da área, que tem como característica o ‘lazer contemplativo'”, ressalta o titular da Smams, Germano Bremm. “Agora contamos com o apoio de todos para adoção do local.”

Além do Largo, Porto Alegre conta com 590 praças e seis parques disponíveis para adoção por empresas ou pessoas físicas. Ao todo, 71 praças e três parques já foram adotados, o que gera uma economia de cerca de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos por ano, garante a administração municipal.

Histórico

O Largo dos Açorianos abriga o Monumento aos Açorianos e a antiga Ponte de Pedra, em um espaço do Centro Histórico quase na “divisa” com os bairros Cidade Baixa e Praia de Belas, próximo ao Centro Administrativo do Estado. A área é cortada por duas grandes avenidas – horizontalmente pela Loureiro da Silva e verticalmente pela Borges de Medeiros (com o Viaduto Açorianos).

Construída em 1848, a Ponte de Pedra passava por sobre o Arroio Dilúvio antes da recanalização de seu curso final (concluída em 1937) da Cidade Baixa para a avenida Ipiranga. Apesar do novo “lay-out”, que deixou o Largo sem finalidade urbanística, a ponte foi preservada e depois tombada pelo patrimônio histórico (1979).

Já o Monumento aos Açorianos, localizado do outro lado da avenida Loureiro da Silva (próximo à Procergs), presta uma homenagem aos casais açorianos que colonizaram Porto Alegre em meados do século de 1700. Na grande escultura de metal criada pelo artista plástico Carlos Tenius (mesmo autor de obras similares, com o a do Parcão), figuras humanas estilizadas lembram os corpos unidos de pessoas, em alusão ao casco de um navio.

