“Pessoas que têm mais cultura têm menos filhos” afirma Bolsonaro sobre planejamento familiar

Ao defender uma política de planejamento familiar o presidente da república, Jair Bolsonaro, afirmou que “pessoas que têm mais cultura têm menos filhos”. A declaração foi dada em uma coletiva de imprensa, nesta desta sexta-feira (9). Sobre presidente ter 5 filhos o mesmo afirmou ser “uma exceção à regra”.

“Não é controle não, você vai botar na capa da Folha amanhã que eu tô dizendo que tem que ter controle de natalidade. Planejamento familiar. Você olha que as as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco, tá certo? Mas como regra é isso — afirmou após apontar que nascem 70 milhões de pessoas no mundo por ano” comentou.

Bolsonaro afirmou ainda que, atualmente, existem 7,6 bilhões de habitantes no mundo. No Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, nascem, anualmente, cerca de 2 milhões de pessoas.

Na mesma entrevista, o presidente também sugeriu uma forma para melhorar o meio ambiente: fazer cocô dia sim, dia não.

Deixe seu comentário: