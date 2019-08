“Pessoas que têm mais cultura têm menos filhos”, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (08) que “pessoas que têm mais cultura têm menos filhos” ao defender uma política de planejamento familiar no Brasil. Em entrevista coletiva na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro disse que ele é “uma exceção à regra”.

Em seguida, o chefe do Executivo federal ressaltou que nascem 70 milhões de pessoas no mundo por ano. O presidente da República é pai de cinco filhos.

“Não é controle não. Você vai botar na capa da Folha amanhã que eu estou dizendo que tem que ter controle de natalidade. Planejamento familiar. Você olha que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco, tá certo? Mas como regra é isso”, afirmou Bolsonaro.

O presidente disse que o mundo tem hoje aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes. “O pessoal tem que comer. E como é que você tem que estimular o agronegócio? É a parte da economia que mais está dando certo no Brasil. Nós concorremos com Austrália, Estados Unidos, então temos que colaborar com esse setor”, afirmou.

Ainda durante a coletiva, em meio a uma resposta sobre os efeitos do desenvolvimento da agropecuária para o meio ambiente no Brasil, o presidente sugeriu que um repórter “faça cocô dia sim, dia não” e coma menos para combater a poluição ambiental. Ele havia sido questionado se é possível fazer o País crescer com preservação, depois de destacar a necessidade de alimentar a população crescente e dizer que a pressão internacional contra o desmatamento ocorre porque “eles querem a Amazônia”.

“É lógico que sim [é possível crescer com preservação]. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo?”, declarou o presidente na saída do Palácio da Alvorada.

Jornais

Bolsonaro estuda acabar com a obrigatoriedade da publicação de editais de concorrências, concursos públicos e leilões em jornais diários “para conter o desmatamento”. Ele comentou o assunto ao ser questionado por jornalistas sobre a MP (Medida Provisória) 892, que retirou de forma imediata a obrigatoriedade da publicação de balanços de empresas de capitais aberto em jornais de grande circulação.

Apesar de novamente ironizar os jornais, que perderão receita com as medidas, o presidente voltou a negar que esteja promovendo uma retaliação à imprensa, de quem ele se diz vítima de ataques. “Duvido que o povo discorde do que estou propondo. Empresas de pequeno porte gastavam R$ 100 mil, R$ 200 mil no ano [com a publicidade dos balanços]. Vamos acabar com isso aí”, disse Bolsonaro. “Vamos ver a questão dos editais também”, prosseguiu.

