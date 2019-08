Cinco mil pessoas foram evacuadas devido a um devastador incêndio florestal que avançava no domingo (18) sem controle na ilha espanhola de Gran Canária, e que desde sábado (17) afetou 3.400 hectares, segundo as autoridades. Este incêndio começou cinco dias após os bombeiros conseguirem conter outro foco na mesma região do arquipélago e que também implicou a retirada de centenas de pessoas.