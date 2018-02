Pet Day do Bem movimenta I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Um evento que promoveu o bem-estar humano, qualidade de vida dos animais e que visou o bem social. Esses foram os objetivos principais do Pet Day do Bem, que ocorreu no último sábado (24), no jardim do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. As centenas de pessoas presentes puderam prestigiar diversas atrações do universo pet, entre elas agility e um caricaturista que registrou belos momentos de descontração dos animais e seus donos.

Entre os parceiros, a Hercosul distribuiu porções de ração e potes de água para que os bichinhos ficassem bem à vontade. A ONG Ajude a Mudar Meu Destino também foi parceira e recebeu inúmeras doações de ração, além disso, alguns dos bichinhos atendidos pela instituição ganharam um novo lar.

E além de promover o bem social, o Pet Day do Bem também gerou ótimos resultados para o empreendimento no final de semana. Segundo a administração do I Fashion Outlet, o fluxo de pessoas aumentou significativamente em relação ao final de semana da edição de 2017: no sábado o aumento foi de 18,83%, e no domingo o incremento registrado foi de 24,51% no número de visitantes.

