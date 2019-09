Pet Day segue até o final de semana no Praia de Belas Shopping

O Pet Day está movimentando o Praia de Belas Shopping desde a última sexta-feira. O evento, importante iniciativa do calendário do Grupo Iguatemi (do qual o Praia de Belas faz parte), traz uma série de atividades pensadas exclusivamente para os animais de estimação e suas famílias.

Os resultados já mostram o sucesso da iniciativa, que recebeu mais de 10 mil pessoas. Um dos visitantes foi o empresário Jorge Alberto Nobre, que levou seus três cães da raça husky siberiano para aproveitar. “O Pet Day foi maravilhoso! Nós e os lobinhos amamos. Foi um passeio que nos permitiu vivenciar algo diferente e aproveitar o sábado chuvoso em Porto Alegre”, comentou. “Temos cada vez mais êxito neste campo e por isso trazemos nosso segundo evento exclusivo para o segmento”, acrescenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

O Pet Day segue até o dia 15 de setembro, com uma agenda de atividades totalmente gratuita.

Redes sociais como inspiração

Neste ano, Pet Day buscou inspiração especial para sua concepção criativa: os pets e suas redes sociais. Partindo disso, o Pet Day traz como grande atração sete cenários instagramáveis montados exclusivamente para o evento. Neles, os pets poderão posar à vontade para as lentes dos seus tutores e, após isso, postar a foto destes modelos peludos em seus perfis.

Já na entrada, a ambientação criativa e lúdica traz um grande balão onde os pets poderão sentar no banquinho que tem na cestinha. Seguindo, os visitantes vão encontrar uma tradicional casinha pet, um ambiente que simula uma sala de estar com puff e tapete. O clássico banco de praça não poderia faltar e também integra um dos cenários. Além destes, a banheira do gato, a piscina de bolinhas e o céu com nuvens completam os espaços propícios para os participantes garantirem fotos divertidas e inesquecíveis com seus melhores amigos.

O Pet Day conta com uma agenda repleta de atividades e com muito conteúdo para quem ama este universo. Entre os assuntos abordados, estão palestras sobre cuidados com novos pets na família, primeiros socorros e dicas de adestramento e comportamento. Entre as ações, está um espaço de agility disponível durante o evento para que os pets possam brincar e se exercitar. Além disso, show de groomer e encontro de cães de raças especiais que prometem encantar quem passar pelo o evento. A programação está sendo executada em parceria com a Vai Totó e com a POA Dog´s.

Nas oficinas kids, que acontecem em tempo integral durante os dias do evento, as crianças podem customizar bandanas para seus bichinhos de estimação, fazer brinquedos para os pets e realizar pintura de desenhos para destacar e montar – paper toy.

No Pet Day também será possível conferir também bate-papos com pet influencers, que abordarão dicas para que o perfil do animalzinho tenha um bom engajamento nas redes sociais. No próximo final de semana, está confirmada a presenças do pet influencer Bira Come Grama (@biracomegrama) e do Yellow Studio, especializado em produzir fotos para as redes sociais com os pets.

O viés social também não vai ficar de fora do Pet Day. Durante os dias do evento, em conjunto com as ONG’s Patas Dadas e Dog da Vez, será incentivada a adoção de filhotes, com informações e dicas sobre esta ação tão nobre.

Mais informações e programação completa no site www.praidebelas.com.br.

SERVIÇO/ Pet Day/ até 15 de setembro/ segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, sábados, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h/ Praça de Eventos da Ala Norte (1º piso) – Praia de Belas Shopping/ Evento gratuito/ Classificação livre

PROGRAMAÇÃO

12 de setembro

18h – Bate-papo: Primeiros socorros pet com Vai Totó

13 de setembro

17h – Bate-papo: Cuidados com novos pets na família com Vai Totó

14 de setembro

11h às 16h – Feira de adoção com as ONG Dog da Vez

14h e 17h – Show de groomer com Vai Totó

14h30, 15h30, 16h30 – Mostra de Cães de Raça com Vai Totó

15h e 18h30 – Bate-papo: Cuidados com novos pets na família com Vai Totó

16h às 22h – Feira de adoção com as ONGs Dog da Vez e Patas Dadas

17h – Dicas práticas para fotografar seu pet com Fotografia de Estimação

18h – Bate-papo com Bira Come Grama (@biracomegrama) e Yellow Studio (@yellowstudiobr)

15 de setembro

Das 12h às 20h – Feira de adoção com as ONGs Dog da Vez e Patas Dadas

14h e 17h – Show de groomer com Vai Totó

14h30, 15h30, 16h30 – Mostra de Cães de Raça com Vai Totó

15h – Dicas de adestramento e comportamento Pet com Caroline Pezzi

17h – Dicas práticas para fotografar seu pet com Fotografia de Estimação

Oficinas Kids

Todos os dias do evento

ONG’s

13/09 – 16h às 20h – ONG Patas Dadas

Deixe seu comentário: