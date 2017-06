Petistas discutem se, condenado, Lula deve fugir

“Desgastante, perigoso e inócuo.” – General Villas Bôas, comandante do Exército, sobre militares em ações de segurança pública

A iminente sentença do juiz Sérgio Moro, numa das ações em que Lula é acusado de corrupção, levou próceres petistas a retomarem a discussão sobre alternativas de fuga do País. Fonte ligada à cúpula do PT confirmou as discussões, mas nega ser uma “fuga”, e sim “período sabático” em outro país. Uma das opções do ex-presidente seria o Uruguai, cujo governo lhe teria oferecido asilo, em caráter reservado.

Missão precursora?

Um filho de Lula, Luiz Cláudio, réu por corrupção, chegou a se mudar para o Uruguai em 2016, sob a proteção do governo.

Aliados no comando

As opções para o “período sabático” se limitam a países governados por aliados de Lula, e com forte controle sobre o sistema judicial.

Sem extradição

O cuidado dos lulistas que defendem o “exílio” é que o país anfitrião não atenda eventuais pedidos de extradição da Justiça brasileira.

Opções bolivarianas

Entre os países listados para o “período sabático” de Lula estão, além do Uruguai, Bolívia, Venezuela, Equador e Nicarágua.

Fabricante falha, Telebras cala e inutiliza satélite

O governo deve amargar prejuízo de cerca de R$ 200 milhões ao mês com o atraso na operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, lançado em maio e que custou R$ 2,8 bilhões. O objetivo é garantir internet banda larga mais rápida e mais barata. Já está em órbita, deveria entrar em operação até o fim do ano, mas as antenas gigantes, a serem instaladas em 5 capitais, conectando o satélite ao Brasil, não ficarão prontas a tempo. A Telebras não explica o porquê.

Apenas intermediação

As antenas foram encomendadas à Gilat do Brasil, que na verdade é israelense. Esta terceirizou à China a fabricação das antenas.

Que antenas?

Delegação da Telebras foi à China, há dias, para checar como está a produção das antenas. Mas os brasileiros não tiveram acesso ao local.

Cliente bonzinho

A Telebras diz que isso é coisa o diretor técnico Jarbas Valente, muito compreensivo com o atraso da Gilat. Valente não retornou as ligações.

Tradução simultânea

Em Oslo, quase toda a delegação de Michel Temer usou fone para tradução do inglês. Até diplomatas e assessores. Os anfitriões só usam o inglês. O presidente foi um dos poucos que não usaram o serviço.

Noticiário é uma viagem

Desabafo de um integrante da comitiva de Michel Temer, nas visitas oficiais a Moscou e a Oslo: “Quando leio o que a imprensa brasileira destaca, acho que não estou na mesma viagem!”.

Noves fora, nada

Os ministros do STF promoveram um belo debate, fazendo a delícia dos estudiosos de Direito, mas tudo ficou como estava: o acordo da JBS é válido e o ministro Edson Fachin segue relator da Lava Jato.

Tá ruço

Ontem, em Brasília, o cientista político Paulo Kramer resumiu a crise política em uma frase: “Nessa viagem, Michel Temer verificou que está mais fácil combinar com os ‘russos genuínos’ do que com os daqui…”.

Nota para senadores

O Paraná Pesquisa pediu aos eleitores do DF que atribuíssem notas de zero a dez aos seus senadores. Reguffe (sem partido) ganhou 5,1, Cristovam Buarque (PPS) 4,9 e Hélio José (PMDB) 3,1.

Desrespeito à brasileira

A Cia Energética de Brasília (CEB) promoveu um apagão de energia de mais de 6 horas! Não vai ressarcir prejuízos, como alimentos perecíveis que estragaram, nem muito menos diminuirão o valor da conta, claro.

Deu a louca nas aéreas

Aéreas não têm critério para cobrar bagagem. A GOL oferecia ontem bilhete São Paulo-Rio por R$ 309 com malas e R$ 627, sem malas. Os cúmplices da Anac deveriam ter a decência de explicar a presepada.

Cúmulo da inteligência

A diretoria da Câmara dos Deputados escolheu esta sexta, quando já não se encontra vivalma em suas dependências, para realizar “treinamento de abandono das edificações” em caso de emergência.

Pensando bem…

… o inverno chegou, mas a temperatura da Lava Jato não caiu.

PODER SEM PUDOR

Latindo por votos

Na campanha de Tancredo Neves ao governo de Minas, em 1982, o deputado Ronan Tito espalmava a mão e perguntava que número era aquele. O povão respondia “Cachorro!”, numa alusão ao jogo do bicho.

– Pois Tancredo será o cachorro que vai expulsar os ladrões do Palácio da Liberdade! – exclamava Tito.

A estratégia de gosto duvidoso preocupava os amigos de Tancredo, que provocaram uma reunião sobre o assunto. O vice Hélio Garcia discordou:

– Se for para ganhar a eleição, tem até que latir…

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Comentários