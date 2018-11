Petistas pediram a libertação de Lula após a decisão do juiz Sérgio Moro de aceitar ser ministro da Justiça

Petistas usaram as redes sociais para criticar a decisão do juiz Sérgio Moro de aceitar o convite para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública na gestão de Jair Bolsonaro (PSL). Tanto a direção do partido como lideranças da sigla afirmam que o magistrado atuou de forma parcial e pedem a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (1°), o PT afirmou que Moro revelou sua parcialidade ao aceitar o cargo no próximo governo. “Moro sempre foi um juiz parcial, sempre agiu com intenções políticas, e isso fica evidenciado aos olhos do Brasil e do mundo, quando ele assume um cargo no governo que ajudou a eleger com suas decisões contra Lula e a campanha de difamação do PT que ele alimentou, em cumplicidade com a maior parte da mídia”.

Em sua conta no Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff escreveu inicialmente: “o juiz está nu”. A mensagem foi apagada e substituída por uma sequência de quatro tuítes sobre o histórico de decisões de Moro.

“Agora, o juiz Moro anuncia que largará a magistratura para ser ministro do governo que viabilizou a eleição com suas decisões. O rei está nu”, escreveu. Ela citou a divulgação de trechos da delação do ex-ministro Palocci, atribuindo a ela o prejuízo a sua candidatura ao Senado por Minas Gerais e a de Fernando Haddad à Presidência, a “prisão sem provas” de Lula e o vazamento da conversa dela com o ex-presidente Lula “alimentando o processo de impeachment”.

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também mencionou as decisões do magistrado, se manifestando em três idiomas na mesma rede social. “Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo pra sua eleição, ao impedir Lula de concorrer. Denunciamos sua politização quando grampeou a presidenta da República e vazou para a imprensa; quando vazou a delação de Palocci antes das eleições. Ajudou a eleger, vai ajudar a governar”, afirmou. Nas versões em inglês e espanhol, Gleisi inicia a mensagem chamando a decisão de “fraude do século”.

O ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff (PT), José Eduardo Cardozo disse à Folha que está “estupefato, absolutamente espantado” com a ida do magistrado para um governo com o qual ele colaborou indiretamente, com suas decisões. “Eu nunca vi nada parecido na história da magistratura. Curiosamente, aquele juiz que se dizia imparcial e isento aceita cargo num governo que ele ajudou indiretamente a eleger com suas decisões”, afirmou Cardozo.

O magistrado “decretou a prisão do candidato que àquela altura estava em primeiro lugar, o ex-presidente Lula”, lembrou o ex-titular da Justiça. “Depois, às vésperas do primeiro turno, numa decisão controversa, ele liberou a delação do ex-ministro Antonio Palocci, prejudicando um dos lados da disputa.” Foram decisões judiciais, sustenta o advogado e professor, que repercutiram no processo eleitoral “de forma clara e irrebatível”.

Cardozo reitera a impressão de colegas de partido de que a ida para o governo Bolsonaro reforça a tese de parcialidade de Moro no caso de Lula. “As pessoas no PT estão espantadas. Eu imaginava que, até por prudência, não haveria a aceitação do convite. Há um estado de perplexidade, de assombro.” Na opinião dele, as repercussões internacionais devem repetir a incredulidade com a forma “como as instituições brasileiras têm se comportado”.

Um agravante, afirma Cardozo, é que conversas sobre a eventual participação do juiz no governo tenham começado ainda durante a campanha, como revelou o vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão. “É alarmante que o diálogo com um juiz que tomou as decisões que tomou tenha se iniciado antes mesmo da decisão do povo brasileiro.”

O ministro das Relações exteriores no Governo Lula e atuante na campanha internacional pela libertação do ex-presidente, Celso Amorim chamou a decisão de espantosa. “Apenas confirma todas as suspeitas de que o juiz Sérgio Moro tenha partido e outros objetivos”. Segundo Amorim, seu comportamento é duvidoso: “é como o juiz do Flamengo e Vasco virar presidente de um dos clubes”, diz Amorim.

Líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta citou a Operação Mãos Limpas na Itália, na qual Moro diz ter se inspirado nas ações da Lava Jato. “A operação Mãos Limpas na Itália levou Berlusconi a governar a Itália. A #LavaJato levou Bolsonaro a ser eleito presidente. Mas os juízes e procuradores italianos tiveram pudor e não foram para o ministério de Berlusconi”, afirmou.

O deputado Paulo Teixeira pediu para que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) anulem a condenação do ex-ministro Luiz Inácio Lula da Silva e concedam a liberdade ao petista. “As razões da prisão sem provas foram escancaradas: Moro aceita convite para exercer o cargo de ministro da justiça de Bolsonaro!”, disse.

