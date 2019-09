Petrobras anuncia aumento do preço do diesel e da gasolina   

A Petrobras anunciou o aumento do preço do diesel e da gasolina. O reajuste passa a valer a partir desta quinta-feira (19). O preço médio do diesel nas refinarias aumentará 4,2%, enquanto o da gasolina aumentará 3,5%. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da estatal.

O reajuste vem após a disparada dos preços do barril do petróleo no mercado internacional na segunda-feira (16), em consequência dos ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita no final de semana. A Petrobras chegou a divulgar uma nota sobre o bombardeio de refinarias na Arábia Saudita, responsável pela produção de 5% do petróleo mundial. Na ocasião, entretanto, a estatal informou que continuaria monitorando os preços do petróleo e não faria um ajuste de forma imediata.

Deixe seu comentário: