Petrobras anuncia redução de preço dos combustíveis nas refinarias a partir desta terça

Os combustíveis ficarão mais baratos nas refinarias do Brasil, a partir desta terça-feira (09). A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,0778 no preço do litro da gasolina e de R$ 0,0825 no litro do diesel.

A estatal esclareceu que “os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias”.

Refinarias x Postos

É importante compreender que é diferente o valor do produto vendido nas refinarias — o que apresentou queda — do que é comercializado nos postos de combustíveis. A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são tipo A, sem adições, já os que chegam ao cliente final .possuem misturas com biocombustíveis.

Sobre os valores finais — com a redução de preço — ainda incidem para chegar aos consumidores: margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis; impostos; custo da mão de obra, entre outras variáveis.

A Petrobras divulga em seu portal um gráfico explicativo sobre o tema:

A tabela completa com os valores pode ser conferida na página da Petrobras na internet.

