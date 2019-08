Petrobras aumenta preço da gasolina em 3,5% nas refinarias

A Petrobras comunicou na terça-feira (27) um aumento de 3,5% no preço da gasolina em suas refinarias. A alta acompanha a elevação do petróleo e do dólar, que vem subindo nos últimos dias em função da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Este é o terceiro ajuste no preço do combustível em agosto. No dia 16, o valor de venda pelas refinarias da estatal foi reduzido em quase 6%, ou R$ 0,10 por litro. No primeiro dia do mês, houve aumento de 4%.

Entre o último reajuste e esta terça-feira (27), o dólar subiu 3,5% em relação ao real e o preço do petróleo teve alta de 2,3%. A companhia ainda não atualizou seu site com os novos valores.

Vazamento

A petroleira também divulgou nesta quarta a diminuição do vazamento de óleo na FPSO (sigla em inglês para Unidade flutuante de produção e armazenamento) na cidade do Rio de Janeiro, localizada na Bacia de Campos, a 130 quilômetros da costa. A unidade é operada pela empresa Modec, que presta serviço à Petrobras.

Segundo a estatal, um sobrevoo feito no local por funcionários da Modec na terça mostrou uma quantidade de cerca de 400 litros de óleo no mar. Na segunda, esse valor era de 6,6 mil litros. O FPSO Cidade do Rio de Janeiro encontra-se fora de operação desde o ano passado e em processo de saída da locação do campo. O vazamento foi descoberto na sexta-feira (23) devido a trincas no casco do navio, após inspeção nos tanques externos da embarcação.