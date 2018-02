A Petrobras baixou a gasolina em 3%, a maior queda em quase três meses

O preço médio da gasolina alcançou R$ 4,221 por litro no Brasil na semana passada, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo). Os números da ANP mostram que o valor cobrado pelo combustível sobe há 14 semanas seguidas nos postos.

O reajuste faz parte da nova sistemática de formação de preços da companhia, em vigor desde julho do ano passado e que procura seguir as oscilações no mercado internacional, entre outros parâmetros. Na quarta-feira, os preços do petróleo recuaram em razão de estoques e produção elevados nos Estados Unidos. A redução acentuada dos preços ocorre em meio a declarações de autoridades de que distribuidoras e revendedores não estão repassando cortes recentes feitos pela Petrobras nas refinarias.

Concurso

A Petrobras abriu concurso para 666 vagas para cargos de nível médio e superior, sendo 111 imediatas e 555 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3.745,32 a R$ 10.726,45. As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e devem ser feitas até 5 de março pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para cargos de nível superior.

As vagas efetivas são cargos nas seguintes funções: Enfermeiro do Trabalho Júnior (6), Engenheiro de Equipamentos Júnior de Elétrica (4), Eletrônica (4), Inspeção (3), Mecânica (6), Engenheiro de Meio Ambiente Júnior (1), Engenheiro de Petróleo Júnior (11), Engenheiro de Processamento Júnior (5), Engenheiro de Segurança Júnior (3), Engenheiro Naval Júnior (4), Geofísico Júnior – Física (2) e Geologia (1), Geólogo Júnior (4), Médico do Trabalho Júnior (6), Químico de Petróleo Júnior (1), Técnicos de: Administração e Controle Júnior (16), Comercialização e Logística Júnior (6), Exploração de Petróleo Júnior – Geologia (2), Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior (3), Logística de Transporte Júnior – Controle (3), Logística de Transporte Júnior – Operação (2), Manutenção Júnior – Instrumentação (1), Segurança Júnior (3), Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Administração (10), Suprimento de Bens e Serviços Júnior – Mecânica (1), e Químico de Petróleo Júnior (3).

Segundo o edital, estes profissionais vão atuar no polo nacional e dos estados de Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, além das cidades de Macaé, Santos e Vitória. As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de abril de 2018. O resultado final será publicado no Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos www.cesgranrio.org.br e www.petrobras.com.br. Os resultados serão homologados no dia 28 de junho de 2018.

As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macaé, Maceió, Manaus, Mauá, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, São Luís, Vitória, Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Mateus (ES) e São Mateus do Sul (PR).