A Petrobras lançou licitação para contratar empresa prestadora de serviço para a revitalização de campos terrestres do Polo Canto do Amaro, no Rio Grande do Norte, na Bacia Potiguar. Pelo contrato de serviço, que terá prazo de 15 anos, a empresa vencedora investirá e aportará conhecimento e tecnologias com o objetivo de elevar o fator de recuperação dos campos.

