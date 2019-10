A Petrobras deverá encerrar o ano com apenas seis escritórios no exterior contra 19 em 2017, em meio a um processo de cortes de custos e otimização na alocação de capital em curso, afirmou o presidente da empresa, Roberto Castello Branco. A empresa terminará o ano com a presença apenas nos seguintes países: Bolívia, China, Cingapura, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra.

