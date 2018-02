A Petrobras divulgará diariamente o preço da gasolina nas refinarias

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, decidiu que, a partir de agora, a Petrobras vai disponibilizar diariamente o preço do litro da gasolina e do diesel na refinaria, que costuma representar um terço do que o motorista paga nas bombas. O resto são impostos e a comissão dos postos.

Transparência

Hoje, a estatal divulga apenas o porcentual de reajuste, para cima ou para baixo. Quando aumenta, chega ao consumidor — por vezes, até acima do que foi estipulado. Na terça-feira (6), por exemplo, o preço do litro da gasolina nas refinarias era de R$ 1,5973 e o do diesel, R$ 1,8287.

Fora do pré-sal

Aliás, fechou, terça, o prazo de inscrições para a 15ª rodada da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis), fora do polígono do pré-sal, a ser realizada no dia 29 de março. Para os 21 blocos em terra, quatro empresas se manifestaram. No mar, serão 49 blocos que atraíram 15 empresas.

Queda no preço

O presidente Michel Temer afirmou que estuda uma forma de garantir que as eventuais quedas no preço da gasolina nas refinarias chegue aos consumidores finais, na bomba de combustível. “Estamos vendo fórmulas jurídicas de como obrigar, quando haja redução do preço do combustível, que também isto repercuta na bomba”, contou Temer em entrevista.

A Petrobras implantou uma nova política de preços para os combustíveis nas refinarias que acompanha a oscilação dos valores do petróleo no mercado internacional em julho de 2017. Apenas no ano passado, foram 116 alterações de preços na gasolina, sendo 61 aumentos e 55 quedas, acumulando alta de 29,54%.

No entanto, a prática dos postos de combustíveis vem sendo de repassar ao consumidor apenas os reajustes para cima. “O que tem acontecendo é isso: vem um aumento, e o sujeito aumenta. Quando vem a redução, o sujeito tira o aumento. Daí vem um novo aumento, ele aumenta de novo. Estamos examinando isso aqui, espero dar logo uma solução”, reconheceu Temer.

Na semana passada, os preços médios de gasolina, diesel e etanol renovaram suas máximas nos postos. Dados da ANP apontam que a gasolina subiu 0,55% ante a semana anterior, para uma média nacional de R$ 4,221 por litro e os preços do diesel avançaram 0,4%, para 3,395 por litro, em média. O preço do etanol subiu 0,7%, para R$ 3,023.

Cartel

O governo acionou o Cade (Conselho Administrativa de Defesa Econômica) contra um suposto cartel de postos de gasolina, que impediria que cortes de preços realizados pela Petrobras nos combustíveis chegassem ao consumidor final, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, em sua conta no Twitter nesta quarta-feira (7).

“Queremos que a queda de preços da Petrobras cheguem aos consumidores. Não podemos assistir de mãos atadas a atuação cartelizada das corporações do setor em prejuízo da população”, afirmou.

Moreira Franco disse que entrou com consulta no Cade sobre as leis disponíveis e as medidas cabíveis para combater a suposta cartelização na distribuição da gasolina. A expectativa dele seria ter uma resposta ainda nesta semana, antes do Carnaval.

Procurada, a assessoria de imprensa do órgão antitruste afirmou por e-mail que “até o momento não foi protocolada no Cade nenhuma consulta ou petição acerca do objeto descrito na notícia”.

Os preços médios de gasolina, diesel e etanol têm batido recordes nominais (sem considerar a inflação) nos postos brasileiros desde o ano passado, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo.

