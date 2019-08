O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) apontou falhas na contenção de danos provocados por dois vazamentos de petróleo no mar neste ano, envolvendo duas plataformas da Petrobras. Em um dos casos, o da plataforma P-53, na região de Arraial do Cabo (RJ), a estatal escondeu o derramamento de óleo e deixou de comunicá-lo ao mercado.

