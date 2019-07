Petrobrás faz acordo com governo uruguaio e devolverá concessão de duas empresas

Um acordo foi firmado pela Petrobrás e o governo do Uruguai, conforme a empresa divulgou em comunicado nesta terça-feira (16). Após diversas polêmicas no país vizinho, a Estatal brasileira poderá devolver duas distribuidoras de gás das quais possuía concessão. A decisão foi tomada durante reunião entre o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez,

A Conecta S.A. e a Distribuidora de Gas de Montevideo serão assumidas pelo governo do país em que estão situadas por meio de instrumentos legais cabíveis, para que os serviços continuem. Além disso, foi acordado que as concessões serão encerradas até 30 de setembro de 2019 e que as partes tomarão as providências necessárias para pôr fim aos litígios pendentes.

Nos últimos meses, a crise da presença da Petrobrás no Uruguai ocasionou protestos de trabalhadores e paralisações. As concessões das distribuidoras de gás no Uruguai ocorreram na década de 1990, mas a Petrobras afirma que mudanças nas condições de exportação do gás argentino para o Uruguai causaram restrição de abastecimento e desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos das duas distribuidoras.

