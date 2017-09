A Petrobras divulgou nessa terça-feira a intenção de venda de 90% da fatia que detém na subsidiária TAG (Transportadora Associada de Gás), atuante no setor de transporte de gás natural. A empresa detém autorizações de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 4,5 mil quilômetros de extensão, localizados no Nordeste do País.

