A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 0,8% nas refinarias

A Petrobras reduzirá os preços da gasolina nas refinarias em 0,8 por cento a partir de quinta-feira, informou a estatal nesta quarta-feira em comunicado em seu site.

Trata-se da segunda queda consecutiva –a petroleira já havia reduzido em 2,3 por cento as cotações da gasolina a partir desta quarta-feira.

Os reajustes, que fazem parte da nova política da Petrobras, em vigor desde julho, ocorrem após o valor do combustível no Brasil ter superado 4 reais na semana passada e atingido um novo recorde.

Paralelamente, a companhia informou que elevará os preços do diesel nas refinarias em 0,5 por cento a partir de quinta-feira.

Acumulado

Desde que deu início à sua nova política de preços, a gasolina já foi reajustada em quase 30%. Nesta segunda-feira (27), durante entrevista no Palácio do Planalto, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que o “grande impacto” na alta dos preços dos combustíveis se deve ao aumento de impostos.

Parente participou de reunião nesta tarde com o presidente Michel Temer, ministros das aéreas políticas e econômicas do governo e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Em julho deste ano, o governo anunciou a elevação da tributação sobre os combustíveis junto com um bloqueio adicional de R$ 5,9 bilhões em gastos no orçamento federal. As medidas visavam auxiliar no cumprimento da meta fiscal.