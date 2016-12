Petrobras transfere participaÃ§Ã£o em blocos do prÃ©-sal para grupo francÃªs

A Petrobras informou que assinou nesta quarta-feira (21), com a empresa francesa Total, um acordo de colaboração estimado em US$ 2,2 bilhões, relacionado a uma parceria firmada em outubro entre as companhias, conforme comunicado enviado ao mercado.

O acordo envolve, entre outros pontos, a transferência de participações em blocos de exploração no Brasil – entre eles dois em áreas de pré-sal (Iara e Lapa) – e no exterior. As duas empresas se comprometeram a aprofundar suas atividades conjuntas em outros países.

“Esses US$ 2,2 bilhões [previstos no acordo] entram no caixa da Petrobras. Como é um acordo de natureza estratégica, ele tem um valor de natureza global”, afirmou o presidente da estatal Pedro Parente em coletiva de imprensa na tarde desta quarta.

A estatal brasileira terá a opção de assumir uma participação na área de Perdido Foldbelt, no Golfo do México. Segundo a estatal, a parceria estratégica é uma parte importante do Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 da Petrobras. A estatal pretende levantar US$ 15,1 bilhões com vendas de ativos entre 2015 e 2016, e mais US$ 19,5 bilhões entre 2017 e 2018.

Parente disse que o contrato é um avanço da parceria estratégica estabelecida no Memorando de Entendimentos em outubro. “Esse acordo com a Total é uma parte importante do Plano de Negócios e Gestão 2017-2021. De acordo com a Petrobras, a parceria contribui para a mitigação dos riscos, fortalecimento da governança e compartilhamento de informações”. (AG)

Comentários