Brasil Petrobras vai hibernar fábrica de fertilizantes no Paraná e demitirá 396 empregados

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Decisão de parar produção vem após tentativas de venda do ativo por mais de dois anos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Decisão de parar produção vem após tentativas de venda do ativo por mais de dois anos (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (14) a “hibernação” da fábrica de fertilizantes de sua subsidiária ANSA (Araucária Nitrogenados) no Paraná. A decisão resultará na demissão de 396 empregados da unidade.

A decisão sobre a hibernação da unidade, que consiste na interrupção da produção no local, vem após o encerramento das tentativas de venda do ativo por mais de dois anos, disse a estatal em comunicado.

“A ANSA vem apresentando recorrentes prejuízos desde que foi adquirida em 2013. De janeiro a setembro de 2019, a empresa gerou um prejuízo de cerca de R$ 250 milhões e a projeção para 2020 é de prejuízo superior a R$ 400 milhões. No contexto atual de mercado, a matéria-prima utilizada na fábrica [resíduo asfáltico] está mais cara do que seus produtos finais [amônia e ureia]”, informou a Petrobras, em comunicado.

Segundo a Petrobras, a decisão está de acordo com o posicionamento estratégico de sair integralmente do negócio de fertilizantes. “A fábrica permanecerá hibernada em condições que garantam total segurança operacional e ambiental, além da integridade dos equipamentos”, acrescentou.

No início de 2018, a Petrobras decidiu hibernar também duas deficitárias fábricas de fertilizantes no Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA). “A fábrica permanecerá hibernada em condições que garantam total segurança operacional e ambiental, além da integridade dos equipamentos”, acrescentou. No início de 2018, a Petrobras decidiu hibernar também duas deficitárias fábricas de fertilizantes no Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA).

Desligamento de empregados

A Petrobras informou que desligará os 396 empregados da unidade, considerando que a fábrica a ser hibernada é o único ativo da ANSA.

“Eles receberão, além das verbas rescisórias legais, um pacote adicional composto de valor monetário entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, proporcional à remuneração e ao tempo trabalhado; manutenção de plano médico e odontológico, benefício farmácia e auxílio educacional por até 24 meses, além de uma assessoria especializada de recolocação profissional”, informou a empresa.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário