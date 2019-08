A Petrobras assinou contrato na última sexta-feira (09) com a SPE 3R Petroleum para a venda por US$ 191,1 milhões (cerca de 753 milhões) de toda a sua participação em um conjunto de sete campos de produção terrestres e marítimos, o Polo Macau, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, informou a estatal. A Petrobras detém 100% de participação em todas as concessões.

