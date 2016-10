Petrobras volta a ser a segunda maior empresa de capital aberto do Brasil

A Petrobras ultrapassou o Itaú Unibanco na vice-liderança em valor de mercado na última sexta-feira (7), segundo um levantamento da provedora de informações financeiras Economatica. A Ambev liderava como a mais valiosa no Brasil e América Latina.

A estatal alcançou um valor de R$ 211,64 bilhões – R$ 27,0 milhões acima do valor de mercado do ItaúUnibanco, que na mesma data valia R$ 211,61 bilhões. Em fevereiro de 2016, a petroleira chegou a ser a quarta maior empresa, atrás da Ambev, Itaú Unibanco e Bradesco.

Segundo a Economatica, a última vez que a Petrobras foi a segunda maior empresa do mercado brasileiro foi em 18 de junho de 2015, quando seu valor de mercado da empresa foi de R$ 185,44 bilhões contra R$ 183,90 bilhões do Itau Unibanco.

A última vez que a Petrobras liderava como a maior empresa de capital aberto por valor de mercado foi no dia 15 de outubro de 2014, quando alcançou R$ 254,44 bilhões, contra R$ 247,71 bilhões da Ambev.

Evolução no ano

No acumulado do ano até a última sexta, o valor de mercado da Petrobras cresceu R$ 110,3 bilhões, a terceira maior valorização nominal (em reais) da empresa nesta base de comparação, segundo a pesquisa. Percentualmente, esse período foi o de maior crescimento já registrado pela estatal desde 2000, diz a Economatica.

A maior valorização da Petrobras em termos nominais aconteceu em 2007, quando a empresa aumentou em R$ 201,5 bilhões seu valor de mercado. (AG)

