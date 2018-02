Manchas de petróleo surgiram em praias do Sul do Japão, e existem temores de que podem ter origem em um navio-tanque iraniano de petróleo que naufragou no pior desastre do tipo em décadas, informou a guarda costeira japonesa nessa sexta-feira. As manchas negras chegaram a praias da ilha de Amami-Oshima, disse um funcionário da guarda costeira.

