O petróleo fechou em alta em um dia volátil para a commodity com dados mistos dos EUA mostrando aumento nos estoques de petróleo, mas também sinais de forte demanda por gasolina. Em Nova York, o contrato futuro do para entrega em abril avançou US$ 0,25 para fechar a US$ 60,96 o barril, enquanto o , em Londres, subiu US$ 0,06 e encerrou a sessão a US$ 64,78 o barril.

