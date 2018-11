Petróleo sobe em Londres e cai em Nova York

O petróleo subiu nesta segunda (5) em Londres e recuou em Nova York, com a entrada em vigor das sanções dos Estados Unidos às exportações de petróleo iraniano. O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro avançou 34 centavos em Londres e fechou a 73,17 dólares. Em Nova York, o barril de “light sweet crude” para dezembro recuou 3 centavos, a 63,10 dólares.

