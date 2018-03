A PF (Polícia Federal) encontrou mais 10 quilos de maconha no interior do carro de Breno Fernando Solon Vorges, de 37 anos, filho da desembargadora Tânia Gacia de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul. O veículo foi apreendido há um ano. Breno foi preso no ano passado com cerca de 130 quilos de maconha.

Deixe seu comentário: