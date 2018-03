Polícia Federal apreendeu 12 barras de metálicas de ouro avaliadas em R$ 1,3 milhão dentro da mala de um homem de 42 anos no aeroporto de Boa Vista (RR) na quinta-feira (29). O homem é morador de Parauapebas, no Pará, e foi preso quando tentava embarcar com destino a Brasília. Juntas, as barras de ouro pesavam 8,9 Kg.