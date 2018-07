PF apreende mais de 300 quilos cocaína

Policiais federais prenderam em flagrante três pessoas e apreenderam 336 quilos de cocaína num barco pesqueiro na Baía de Guanabara. Com o apoio de militares Marinha, os agentes realizaram uma operação no domingo (22) para combater o tráfico de drogas. A droga estava distribuída em 12 bolsas que seriam içadas e colocadas dentro de um contêiner num navio com destino à Europa.