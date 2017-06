PF diz que evidências indicam “com vigor” que Temer praticou corrupção

No documento, enviado ao STF nesta segunda-feira (19) e tornado público nesta terça (20), a PF afirma que o presidente aceitou pagamentos de vantagens indevidas da JBS por intermédio do ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

“Diante do silêncio do Mandatário Maior da Nação e de seu ex-assessor especial, resultam incólumes as evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos, a indicar, com vigor, a prática de corrupção passiva”, diz a PF no relatório.

O relatório faz parte do inquérito no qual Temer e Rocha Loures são investigados pelos crimes de corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa.

Com relação às investigações sobre a suspeita de obstrução de Justiça e organização criminosa, a PF pediu mais cinco dias para concluir a apuração. Isso porque os investigadores avaliam que a apuração só deve ser finalizada após a perícia técnica da gravação feita pelo empresário Joesley Batista de uma conversa com Temer for concluída.

A expectativa é de que a perícia no aparelho e no áudio entregue por Joesley ao Ministério Público seja concluída ainda nesta semana.

Da Rússia

O presidente Michel Temer parou para falar com a imprensa brasileira na saída do seminário para investidores russos nesta terça-feira (20). Perguntado sobre como viu o relatório da PF (Polícia Federal), que disse haver crime de corrupção por parte do presidente, ele se recusou a comentar.

“Isso não é uma questão política, é jurídica. E eu não faço juízo jurídico”, disse o presidente.

Relatório e aumento de prazo

A Polícia Federal aponta indícios de crime de corrupção passiva cometido pelo presidente Michel Temer e por seu ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) no inquérito aberto com base na delação do empresário Joesley Batista, do Grupo J&F – controlador da JBS. Relatório parcial da investigação foi encaminhado nesta segunda-feira (19), ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A PF também pediu mais cinco dias de prazo para encerrar a apuração. O inquérito que investiga Temer e Rocha Loures não foi concluído na parte em que são apurados crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. O laudo final da perícia nos áudios gravados por Joesley não foi totalmente finalizado.

O ministro Edson Fachin, relator do caso e da Operação Lava Jato no Supremo, deverá se manifestar nesta terça-feira (20), sobre a solicitação da PF de mais prazo para o encerramento do inquérito. (AG)