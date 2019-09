PF faz operação contra grupo que planejava mortes de policiais em Tocantins

Um grupo de criminosos de Tocantins, no Maranhão, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que planejava as mortes de policiais, agentes penitenciários e integrantes de facções inimigas. A ação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (27). A quadrilha ainda traficava drogas e armas. As investigações da operação denominada Letum partiram da apuração de um assassinato em junho deste ano, que levaram à identificação de um braço da organização. Os investigadores identificaram aproximadamente 20 casos de homicídios cometidos pelo grupo.

Cerca de 100 policiais federais cumpriram 30 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Vitória do Mearim e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; e Dourados e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. As ordens judiciais foram emitidas pela 1ª Vara Criminal da capital maranhense. De acordo com a PF, o nome da operação, Letum, faz referência à personificação da morte na mitologia romana.

