PF nas Câmaras

Será mais difícil em pelo menos 21 Câmaras de Vereadores os edis enganadores protagonizarem na surdina atos nada ortodoxos. Em suma, haverá olheiros experientes e coldre na cintura. A Federação Nacional de Policiais Federais elegeu 21 agentes vereadores nestas cidades. O grupo se reuniu ontem pela primeira vez e a entidade estabeleceu ainda uma meta política: quer eleger por baixo cinco deputados federais em 2018 para lutar pela categoria nas pautas nacionais.

Na rota

Para os novos vereadores e a Fenapef, não há “melhor forma de interferir nos projetos de segurança pública e de neutralizar tentativas de desmonte da Polícia Federal”.

É guerra

Os procuradores pediram ao Solidariedade a cabeça do delegado Francischini e levaram. Há uma feroz guerra entre o MP e a PF nas medidas de combate à corrupção.

É guerra 2

Os delegados ficaram contra o PL relatado por Onyx Lorenzoni porque caiu o item que fortaleceria a PF na cooperação internacional, e o que previa compra de equipamentos

Pé no campo

Um forte consórcio político-empresarial articula a nomeação de Aldo Rebelo para ministro do Meio Ambiente. Emissários do Palácio indicam que os setores produtivo rural e de infraestrutura estão irritados com demoras de licenças ambientais.

Te cuida, Zequinha

O comunista Aldo é tido como bom articulador, conciliador, e entende do novo Código Florestal, do qual foi relator na Câmara. Ainda tem trânsito na Esplanada, a despeito do seu partido. O maior problema é o PCdoB, declaradamente contra Michel Temer.

Vaquejadas

O deputado Maia Filho (PP-PI) apresentou projeto de lei (6.505/16) que pode salvar as vaquejadas de extinção – lei cearense que regula foi anulada pelo STF. O PL de Maia visa “disciplinar a atividade” como cultural e esportiva. E quem maltratar animal além da conta vai para a cadeia.

Do Bunker

Um evento organizado a portas fechadas pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP), presidente da Frente Parlamentar Mista da Defesa Nacional, mexe com os brios dos colegas. É o Seminário de Defesa: Política de Estado – Soberania, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Critica-se a presença da ex-deputada Perpétua Almeida.

Gafe militar

Perpétua foi Secretária de Produtos de Defesa, na gestão de Aldo Rebelo. Sem mandato, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Defesa e Inovação, que não existe na prática, mas seria, segundo deputados, uma forma de mantê-la próxima à indústria de Defesa.

Mico aéreo

O escândalo do pagamento de propina pela Embraer para vender seus aviões faz a empresa mudar todo dia o representante no seminário de Defesa que ocorre hoje. Temem que o executivo tenha de se explicar demais pelo caso e “passe recibo”.

OAB x Anatel

OAB foi para cima da Anatel. Ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. A União não está usando os recursos do bilionário Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Lewandowski pegou a relatoria.

Fora de área

“A Ordem entende que há um completo desvio nas finalidades do fundo. Provas disso estão nos acórdãos no TCU, dos quais se depreende que pouco mais de 1% do valor arrecadado foi, de fato, utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações”, aponta o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.

Rombo escolar

O presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Rio, professor Cândido Mendes, pediu ao Ministério da Educação a revisão da lei 9.870/99, conhecida por “Lei do Calote Escolar”.

Rombo escolar 2

A lei proíbe sanções de qualquer natureza ao aluno, em caso de inadimplência. “Trabalhamos hoje com um patamar de 40% de inadimplência, e é uma situação que nos preocupa muito”, revela Mendes.

Ponto Final

Conhecemos esse nosso Congresso. Mais alguns dias e as Medidas serão de combate à corrupção no MPF e na PF.

